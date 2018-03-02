《魚缸博客》平保（２３１８）炒業績憧憬及分拆上市，宜趁低吸納

《魚缸博客》花旗國主要指數全面跪低，其中道指仲大跌４２０點報２４６０８點。香江孖

屐當然難以倖免啦！魚缸低開４３３點後，其後股王ＱＱ（００７００）瞓低、多隻中資金融佬

插水，拖累魚缸最多跌５６６點報３０４７７點。嚇到一眾缸友腳軟軟呀！

博客噚日叫缸友吼實呢隻ＱＱ，但今朝都仲未到「建議掃貨價」，缸友不妨忍下手！除咗

ＱＱ外，今日都留意到另一隻「實力股」，繼續「炒股不炒市」！

呢隻就係神州保險佬首選：平保（０２３１８）是也！論股價嚟講，唔好睇依家碌咗落去，

查實只不過係蒸發咗佢噚日強勁嘅升幅而已！既然守得咁穩，再加上佢將會喺今月２０日放榜，

憧憬業績有驚喜，當然推薦畀各位缸友啦！

另外，噚日晏畫，中保監就話要將險企劃分為四大類，即係根據公司嘅管理能力、匹配能力

狀況，將之劃分，其中Ａ係最佳，Ｄ係最差咁話喎。至於平保將會屬於邊類公司，各位缸友就要

密切留意啦！

業務分拆方面，之前有消息指，平保將會分拆四家子企，包括陸金所、平安好醫生、金融壹

賬通、平安醫療健康管理。其中，陸金所或者會係今個月上市添呀。分拆業務憧憬，勢將成為下

一輪嘅炒作，缸友不妨留意一下。

睇番公仔圖，平保１４日ＲＳＩ水平約在４０水平，唔算超買，睇好平保嘅缸友不妨可待至

８０蚊吸納，上望８７蚊啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

