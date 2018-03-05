《傳聞》美國貿易保護主義來勢洶洶，據悉本月基金開始部署季結，吸納具有較大防守性的
股份，領展（００８２３）成為換馬對象。上周五（２日）領展以６８﹒８元收市，上升
０﹒１５元，短期上試７０元阻力位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/03/2018 09:11
《傳聞》基金換入防守性強股份
《傳聞》美國貿易保護主義來勢洶洶，據悉本月基金開始部署季結，吸納具有較大防守性的
股份，領展（００８２３）成為換馬對象。上周五（２日）領展以６８﹒８元收市，上升
０﹒１５元，短期上試７０元阻力位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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