《傳聞》基金換入防守性強股份

《傳聞》美國貿易保護主義來勢洶洶，據悉本月基金開始部署季結，吸納具有較大防守性的

股份，領展（００８２３）成為換馬對象。上周五（２日）領展以６８﹒８元收市，上升

０﹒１５元，短期上試７０元阻力位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

