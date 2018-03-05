《傳聞》內地深化醫改革落行國藥，藝術品市場續整固資金沽保利

《傳聞》內地將進一步深化醫改，建立基本醫藥保障制度，有利國藥（０１０９９）的醫藥

分銷與零售業務。上周五（２日）逆市上升至３４﹒８元，上升０﹒７５元，走勢有向上突破跡

象，短期上試３６元至３７元。

另一方面，由於內地藝術品市場持續整固，成交額維持低速增長，香港保利（０３６３６）

股價走勢進一步偏軟。上周五（２日）以１４﹒７８元收市，下跌０﹒２元，可能進一步探底，

現水平價位不宜博反彈。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

