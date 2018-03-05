《傳聞》市場消息透露，德國汽車製造商戴姆勒董事會反對與吉利汽車（００１７５）母企
吉利控股集團分享技術。消息又指，聯合項目開發權不一定包括在早前吉利入股戴姆勒的投資中
。
早前有消息人士指，吉利控股集團正以近７５億歐元，收購德國汽車製造商戴姆勒的公司股
權，以成為公司最大股東，持股佔比略低於１０％，現持股達９﹒６９％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/03/2018 09:01
《傳聞》戴姆勒董事會反對與吉利集團分享技術
《傳聞》市場消息透露，德國汽車製造商戴姆勒董事會反對與吉利汽車（００１７５）母企
吉利控股集團分享技術。消息又指，聯合項目開發權不一定包括在早前吉利入股戴姆勒的投資中
。
早前有消息人士指，吉利控股集團正以近７５億歐元，收購德國汽車製造商戴姆勒的公司股
權，以成為公司最大股東，持股佔比略低於１０％，現持股達９﹒６９％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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