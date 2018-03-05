《傳聞》市場消息指出，東航（００６７０）擬發行三年期日圓票據，分為三批，第一批獲
三井住友銀行（ＳＭＢＣ）擔保，息率為掉期利率加２０點子；而第二及第三批票據，分別獲中
行（０３９８８）及工行（１３９８）備用信用證（Ｓｔａｎｄｂｙ Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ
Ｃｒｅｄｉｔ），息率分別為掉期利率加５０點子及６５點子。
東航預期本周五（９日）定價。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/03/2018 14:16
《傳聞》東航（００６７０）擬發行三年期日圓票據
《傳聞》市場消息指出，東航（００６７０）擬發行三年期日圓票據，分為三批，第一批獲
三井住友銀行（ＳＭＢＣ）擔保，息率為掉期利率加２０點子；而第二及第三批票據，分別獲中
行（０３９８８）及工行（１３９８）備用信用證（Ｓｔａｎｄｂｙ Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ
Ｃｒｅｄｉｔ），息率分別為掉期利率加５０點子及６５點子。
東航預期本周五（９日）定價。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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