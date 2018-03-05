《傳聞》天士力生物科技子公司赴港上市，集資１０億美元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，天士力生物科技子公司計劃今年下半年在香港

ＩＰＯ，集資１０億美元。

據報天士力生物科技子公司計劃在ＩＰＯ前以其他方法集資，惟未定集資規模。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

