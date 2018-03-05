《魚缸博客》阿爺續撐新能源車，比亞迪（０１２１１）有運行！

《魚缸博客》花旗國總統侵侵威脅對進口鋼鋁徵收關稅，令全球貿易戰情緒升溫。恆指夜期

上周五（２日）一度失守三萬關，魚缸今朝低開５９點，不過之後愈跌愈深，低見３００５１點

，剛剛守住三萬點咋。

砵砵車呢排都唔係太突出，無咩好驚為天人嘅表現，主要都係跟住魚缸浮浮沉沉，不過今日

終於有好消息喇！全國人大今日開幕，國務院總理李克強嘅政府工作報告，就指出將會延長新能

源砵砵車購置稅優惠政策足足三年，意味住有更多司機會因為咁而買新能源砵砵車。刺激比亞迪

（０１２１１）上晝嘅股價逆市彈起，仲要衝到上國貨佬前排位置，認真厲害。

其實影響砵砵車股價嘅因由，都不外乎最主要嘅政府政策，同埋民眾嘅消費能力。雖然稍早

前就傳出，阿爺可能會陸續削減對新能源砵砵車嘅補貼，並會喺２０２０年前全面取消。不過今

日宣布稅務方面嘅優惠會持續，相信都能夠幫助到班砵砵車喇。講埋消費能力喇，祖國經濟持續

增長，人均消費能力勁就唔使講，加上砵砵車需求持續有大幅增長，相關魚毛之後都應該有運行

。

唯一值得再考慮下嘅點，就係回吐壓力。上晝股價逆市做到，去返１０天線附近，加上魚缸

碌低緊，可能都有缸友會擔心。不過睇返公仔圖，即使位於１０天線位置，都仍然同今年暫時既

嘅高位７７﹒７５銀有段距離，相信再大幅回調嘅機會不大。有興趣缸友可以考慮依家入住一半

貨先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

