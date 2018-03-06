《傳聞》李寧（２３３１）力拓電商，光大綠色（１２５７）項目增

《傳聞》體育用品股繼續表現優於大市，其中李寧（０２３３１）昨日（５日）逆市上升０

﹒１２元，升上７元高位。除了受惠內地計劃調高個人所得稅起徵點之外，據悉李寧力拓電商

，推動業務持續增長，支持股價在高位徘徊。

另一方面，光大綠色環保（０１２５７）昨日（５日）股價在大跌市之中抽高５％，以

７﹒８４元收市。傳聞有後著跟尾，陸續取得更多垃圾發電與危廢處理等新項目，支持股價上升

，宜在７﹒３元至７﹒５元水平低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

