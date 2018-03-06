《傳聞》平治經銷商利星行擬下半年於本港再上市，集資８億美元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，主要於亞洲及歐洲市場代理平治汽車的利星行，正與

投資行行商討，考慮於本港重新上市，計劃集資８億美元，料最快今年下半年上市。

利星行曾於本港上市，但於２００８年獲以１４億美元私有化。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

