《傳聞》賓仕（０１７０５）孖展超購約１４５０倍

《傳聞》台灣「天仁茗茶」之香港特許經營商賓仕國際（０１７０５）今截公開發售，市場

消息透露，根據５間券商的資料，孖展額約１４５億元，以其公開發售集資１０００萬元計，孖

展超額認購約１４５０倍。

消息又指，昨日截止公開發售的珠寶零售平台金貓銀貓（０１８１５），超額認購逾４倍。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

