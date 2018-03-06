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即市新聞

06/03/2018 11:58

《魚缸博客》軍工股估值低殘，中航科工（２３５７）仲有大把水位

　　《魚缸博客》噚日（５日）花旗國眾議院力勸「侵侵」撤回鋼鋁材關稅法案，雖然「侵侵」
暫時都係無動於衷，但「孖屐」總算對後市有返Ｄ曙光，道指跌咗四日之後終於彈返上嚟。
　　喺貿易戰嘅陰霾下，加上港匯不斷潛水，香江魚缸都冇乜運行，噚日仲要守唔住三萬關兼一
百天線，但外圍省鏡香江今朝都跟住展開報復式反彈，最多彈起６０６點，但升幅好快就縮返只
有三、四百點。
　　舊年魚缸扶搖直上之際，神州軍工板塊逆勢而行，中航科工（０２３５７）舊年全年急插近
２２巴仙，中船防務（００３１７）就跣低超過兩巴仙。事實上，軍工佬向來都要有政策消息出
台先至會炒得起，神州早排就公布今年軍費預算會增加超過８巴仙，至１﹒１１萬億人仔，全球
排名第二，僅次於一哥花旗國。
　　今次調高軍費更同時逆轉過去三年以嚟，國防支出預期增速放緩嘅趨勢，而且今次嘅增幅亦
高於「孖屐」預期，所以中港兩地嘅軍工佬都借勢繼續反彈。雖然軍工佬炒作向來都比較短癮，
但香江軍工佬一哥中航科工過去兩年股價都相當頹，２０１６同２０１７年跌咗１２巴仙同２２
巴仙，以噚日埋單價４﹒４６銀計，今年以嚟只係彈起７巴仙。
　　中航科工喺上個月頭，低見３﹒６銀後就開始跳彈床，若果以今朝高位５﹒０４銀計，已經
反彈咗四成。考慮到大行而家畀嘅「他屐」都相當進取，最低「他屐」為６﹒３銀，最牛嘅就有
７﹒６銀，潛在升幅有２６巴仙至５２巴仙，加上軍工板塊估值處於多年低位，可待至調整時考
慮作部署。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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