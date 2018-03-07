《傳聞》蒙牛（２３１９）炒成本降，華虹（１３４７）炒銷售增

《傳聞》春節過後，內地原奶價格隨需求放緩而再度回落，這對乳業企業生產成本有利，蒙

牛（０２３１９）昨日（６日）抽升４％，以２５﹒８元收市，短期仍有新高可見，可挑戰２６

元至２７元高位。

另一方面，在人工智能技術發展之下，全球芯片銷售持續增加，芯片股走勢呈強。華虹半導

體（０１３４７）昨日（６日）急升８％，以１５﹒８元收市，有力重上１７元至１８元高位。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

