《傳聞》外資進一步加碼中資股

《傳聞》今年中國經濟增長可在６﹒５％以上，據悉近日外資進一步加碼中資股，加入騰訊

作為成分股的國企ＥＴＦ，成為新資金入市對象。恆生國企ＥＴＦ（０２８２８）昨日（６日）

升近３％，以１２４﹒２元收市，反彈力度比預期強勁。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

