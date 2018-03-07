《傳聞》今年中國經濟增長可在６﹒５％以上，據悉近日外資進一步加碼中資股，加入騰訊
作為成分股的國企ＥＴＦ，成為新資金入市對象。恆生國企ＥＴＦ（０２８２８）昨日（６日）
升近３％，以１２４﹒２元收市，反彈力度比預期強勁。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/03/2018 09:01
《傳聞》外資進一步加碼中資股
《傳聞》今年中國經濟增長可在６﹒５％以上，據悉近日外資進一步加碼中資股，加入騰訊
作為成分股的國企ＥＴＦ，成為新資金入市對象。恆生國企ＥＴＦ（０２８２８）昨日（６日）
升近３％，以１２４﹒２元收市，反彈力度比預期強勁。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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