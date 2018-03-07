《傳聞》中石油與ＫＫＲ擬組隊，競標沃爾沃斯加油站業務

《傳聞》據消息人士透露，若澳洲零售集團沃爾沃斯（Ｗｏｏｌｗｏｒｔｈｓ）向英國石油

公司ＢＰ出售加油站業務的交易失敗，投資公司ＫＫＲ和中石油（００８５７）將組隊競標。

澳洲競爭與消費者委員會早前表示，打算反對ＢＰ收購Ｗｏｏｌｗｏｒｔｈｓ的加油站網絡

，認為收購會減少市場競爭。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

