《魚缸博客》阿爺放寬紅線，建行（９３９）今年上番９銀冇難度！

《魚缸博客》花旗國總統「侵侵」掀起嘅貿易戰消息滿天飛，正當噚日（６日）缸友認為事

有轉機，白?就公布國家經濟委員會主任科恩辭職，科恩被外界視為穩陣派，面對好似「侵侵」

咁飄忽嘅老細，正正需要科恩嚟平衡一下，如果連佢都走埋，呢場貿易戰就真係有可能一觸即發

啦！

噚日香江魚缸曾經跟住外圍升超過６百點，但今日（７日）就冇咗個勢，主要喺３０５００

點反覆上落，博客相信呢場貿易戰一日未完，缸友都唔會安心，出手難免小心翼翼，而香江魚缸

亦只能好似今日咁上上落落，反彈都要等多排。

不過，今日內銀一度帶領藍籌彈上３０６７３，為平淡嘅市況帶嚟一線生機。內銀股喺１月

嘅時候走強，雖然２月大跌市令唔少內銀嘅升幅大減，但博客依然睇好內銀今年嘅走勢！

咁多隻內銀入面，博客就最睇好建行（００９３９）。中銀監宣布調低撥備紅線，大間大行

即時唱好內銀，瑞銀指有關調動反映監管機構對於內銀信貸循環同資產質素信心有所增加，相信

政策可提升內銀盈利同資本，叫缸友放心「掃貨」有強勁資本嘅建行，「他屐」１１﹒５銀，比

噚日收市價高４３巴仙有多，麥格理更加畀最牛「他屐」１２﹒２銀！

睇番公仔圖，建行１月嘅時候勢不可擋，曾經高見９﹒３９銀破頂，２月大跌市調整後都曾

經上番８﹒６銀水平，現時建行絕對有反彈空間，如果缸友好似博客一樣畀場貿易戰搞到心慌慌

，不如喺８銀水平掃番幾手建行，睇好佢今年上番９銀大關之餘，話唔定發功再破項！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

