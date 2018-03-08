《傳聞》金蝶（２６８）雲佔比將逾五成中煉化（２３８６）訂單增

《傳聞》內地雲計算業務保持高速增長，據悉金蝶（００２６８）雲業務收入比重上升至近

三成，數年後比重將超逾五成，成為盈利增長動力來源。金蝶股價強勢畢呈，昨日（７日）以５

﹒７６元收市，逆市上升０﹒１１元，短期挑戰６元可期。

另一方面，受到國際油價重上６０美元水平刺激，海外與內地煉化工程行業有反彈，訂單有

所增加，但未知能否持續。中石化煉化（０２３８６）昨日（７日）力守７﹒６元，上升０﹒２

２元，在７元已初見底。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

