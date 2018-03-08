《傳聞》螞蟻金服已啟動上市前融資

《傳聞》內地傳媒引述消息指，螞蟻金服已啟動上市前融資，完成後，估值將超過１０００

億美元（約７８００億元），但未有透露集資金額及用途。

上月初，已有外地傳媒引述消息指，螞蟻金服計劃通過發行新股最多籌資５０億美元。當時

市場認為，該輪融資將使螞蟻金服，朝外界所期待的首次公開發行（ＩＰＯ）更靠近一步。

電商企業阿里巴巴目前持有螞蟻金服三分之一的權益。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

