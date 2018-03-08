《傳聞》內地傳媒引述消息指，螞蟻金服已啟動上市前融資，完成後，估值將超過１０００
億美元（約７８００億元），但未有透露集資金額及用途。
上月初，已有外地傳媒引述消息指，螞蟻金服計劃通過發行新股最多籌資５０億美元。當時
市場認為，該輪融資將使螞蟻金服，朝外界所期待的首次公開發行（ＩＰＯ）更靠近一步。
電商企業阿里巴巴目前持有螞蟻金服三分之一的權益。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/03/2018 09:01
《傳聞》螞蟻金服已啟動上市前融資
《傳聞》內地傳媒引述消息指，螞蟻金服已啟動上市前融資，完成後，估值將超過１０００
億美元（約７８００億元），但未有透露集資金額及用途。
上月初，已有外地傳媒引述消息指，螞蟻金服計劃通過發行新股最多籌資５０億美元。當時
市場認為，該輪融資將使螞蟻金服，朝外界所期待的首次公開發行（ＩＰＯ）更靠近一步。
電商企業阿里巴巴目前持有螞蟻金服三分之一的權益。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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