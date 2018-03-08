《傳聞》市場消息指，會德豐（０００２０）旗下位於將軍澳的日出康城第５期
「Ｍａｌｉｂｕ」銷情熾熱，昨日（７日）已宣布再度加推２５０伙，周日（１０日）發售。市
場消息指，項目累收逾７０００票，以周末兩日開售的７５０伙計，超額認購逾８倍。
「Ｍａｌｉｂｕ」第一及第二批單位，合共７５０個單位，總市值約８０﹒０２億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/03/2018 09:01
《傳聞》Ｍａｌｉｂｕ暫累收７０００票，超購逾８倍
《傳聞》市場消息指，會德豐（０００２０）旗下位於將軍澳的日出康城第５期
「Ｍａｌｉｂｕ」銷情熾熱，昨日（７日）已宣布再度加推２５０伙，周日（１０日）發售。市
場消息指，項目累收逾７０００票，以周末兩日開售的７５０伙計，超額認購逾８倍。
「Ｍａｌｉｂｕ」第一及第二批單位，合共７５０個單位，總市值約８０﹒０２億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道08/03/2018
【整頓股權】本港上市內險股較受規範 中保監新規影響料有限
|生財有道08/03/2018
【整頓股權】調降單一股東持股上限 問題險企或迎「安邦式」監管
|生財有道08/03/2018
【貿易硝煙】特朗普促華年削10億美元貿赤 傳明晨簽關稅公告
|國際動態08/03/2018
文在寅：兩韓峰會 聚焦半島無核化
|香港政情07/03/2018
【立會補選】民主派憂投票率低影響選情
|生財有道07/03/2018
【放寬紅線】中銀監「力誘」處置不良貸款 招行建行工行看高一線
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰