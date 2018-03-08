《傳聞》Ｍａｌｉｂｕ暫累收７０００票，超購逾８倍

《傳聞》市場消息指，會德豐（０００２０）旗下位於將軍澳的日出康城第５期

「Ｍａｌｉｂｕ」銷情熾熱，昨日（７日）已宣布再度加推２５０伙，周日（１０日）發售。市

場消息指，項目累收逾７０００票，以周末兩日開售的７５０伙計，超額認購逾８倍。

「Ｍａｌｉｂｕ」第一及第二批單位，合共７５０個單位，總市值約８０﹒０２億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

