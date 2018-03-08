《傳聞》市場消息指，中國視頻直播平台映客計劃今年在香港上市，籌集３億美元（逾２３
億元）。
去年１２月份，Ａ股上市公司宣亞國際宣布終止收購映客母企。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/03/2018 14:58
《傳聞》映客計劃今年港上市籌逾２３億
《傳聞》市場消息指，中國視頻直播平台映客計劃今年在香港上市，籌集３億美元（逾２３
億元）。
去年１２月份，Ａ股上市公司宣亞國際宣布終止收購映客母企。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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