《傳聞》映客計劃今年港上市籌逾２３億

《傳聞》市場消息指，中國視頻直播平台映客計劃今年在香港上市，籌集３億美元（逾２３

億元）。

去年１２月份，Ａ股上市公司宣亞國際宣布終止收購映客母企。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

