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即市新聞

09/03/2018 09:00

《傳聞共賞》同程藝龍下半年港上市，玩具反斗城準備結束美國業務

　　《傳聞共賞》同程藝龍計劃下半年港上市籌最多１１８億元
　　　　　　　　玩具反斗城準備全面結束美國業務
　　　　　　　　利郎（０１２３４）實行多品牌發展策略
　　　　　　　　石藥（０１０９３）推出多隻創新藥
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）推新車

　　《昔日傳聞》螞蟻金服已啟動上市前融資
　　　　　　　　Ｍａｌｉｂｕ暫累收７０００票，超購逾８倍
　　　　　　　　金蝶（００２６８）雲業務收入佔比重將超逾五成
　　　　　　　　中石化煉化（０２３８６）訂單增加
　　　　　　　　ＫＫＲ與中國石油擬組隊，競標沃爾沃斯加油站業務
　　　　　　　　「天仁茗茶」代理商賓仕獲超購２６００倍，歷來第二高
　　　　　　　　外資進一步加碼中資股
　　　　　　　　蒙牛（０２３１９）炒原奶價格再度回落成本下降
　　　　　　　　華虹半導體（０１３４７）炒芯片銷售增加
　　　　　　　　平治經銷商利星行擬下半年於本港再上市，集資８億美元
　　　　　　　　賓仕（０１７０５）孖展超購約１４５０倍
　　　　　　　　李寧（０２３３１）力拓電商
　　　　　　　　光大綠色（０１２５７）項目增
　　　　　　　　中行香港分行發浮息及定息債超購
　　　　　　　　戴姆勒董事會反對與吉利集團分享技術
　　　　　　　　基金換入防守性強股份
　　　　　　　　內地深化醫改捧國藥（０１０９９）
　　　　　　　　藝術品市場續整固資金沽保利（０３６３６）
　　　　　　　　小米下月申請港上市，或成首批同股不同權企業
　　　　　　　　浮法玻璃價續升資金落行信義玻璃（００８６８）
　　　　　　　　地產股追落後，憧憬公私營合作建屋
　　　　　　　　廣汽（０２２３８）計劃進軍美國
　　　　　　　　海航全球裁員１０萬人
　　　　　　　　基金兩會期間減持Ａ股設限
　　　　　　　　金蝶國際（００２６８）逆市升少炒雲業務客戶增長
　　　　　　　　上海實業（００３６３）炒資產注入
　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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