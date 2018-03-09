《傳聞》同程藝龍計劃下半年港上市籌最多１１８億元

《傳聞》外地傳媒引述消息指，內地線上旅行公司同程藝龍計劃今年下半年在香港首次公開

募股，可能通過ＩＰＯ籌資１０億至１５億美元。（約７８﹒４億至１１７﹒６億元）

報道指，騰訊（００７００）及攜程合共持有同程藝龍大約四成半股權，其他股東包括萬達

集團及私募基金Ｏｃｅａｎ Ｌｉｎｋ。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

