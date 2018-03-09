《傳聞》市場消息指，玩具反斗城準備全面結束美國業務，因未找到買家，亦未能與債權人
達成債務重組的協議，目前正在準備清算。雖然事態仍在發展過程中，但其美國業務全部結束的
可能性越來越大。
上月底，外電引述消息指，玩具反斗城擬出售亞洲業務予馮氏集團。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/03/2018 09:01
《傳聞》玩具反斗城準備全面結束美國業務
《傳聞》市場消息指，玩具反斗城準備全面結束美國業務，因未找到買家，亦未能與債權人
達成債務重組的協議，目前正在準備清算。雖然事態仍在發展過程中，但其美國業務全部結束的
可能性越來越大。
上月底，外電引述消息指，玩具反斗城擬出售亞洲業務予馮氏集團。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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