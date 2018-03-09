《魚缸博客》舜宇（０２３８２）憧憬業績博反彈，上望１５０銀！

《魚缸博客》花旗國總統侵侵對貿易關稅嘅立場明顯軟化，道指噚晚（８日）踢高９３點報

２４８９５點，叻！香江魚缸隨外圍衝前２０３點報３０８５８，唔夠半個鐘，喺股王ＱＱ

（００７００）、「手機孖寶」齊齊造好之下，刺激大市升幅擴大至３２３點高見３０９７７，

可惜收復三萬一關未果，好友真係要再比多Ｄ力呀！

大市早排大幅上落幾百點，ｃｈｏｋ到缸友頭都暈呀！但博客留意到近日「手機孖寶」走勢

仍守得幾穩，特別係今個月１９號放榜嘅舜宇（０２３８２）！建議各位可吼實，趁績前博反彈

！

博客之前收到風，話祖國政府擬吸引科網公司巨頭回歸Ａ股嘅孖屐，監管機構仲設ＣＤＲ（

神州預託證券）添，首批ＣＤＲ名單之中，除咗ＢＡＴＪ（即百度、阿里、股王ＱＱ、京東）之

外，仲包括呢隻舜宇添呀！博客估計，若然能夠成事，舜宇真係肥過肥仔水啦！

舜宇氣勢如此強勁，有不少大行都唱好！高盛預料，其去年盈利仍優於市場預期，１月份嘅

付運數據，仲反映庫存經過三個月調整後，智能手機需求已趨向穩定；花旗就預期，手機鏡頭、

手機相機模組喺未來一年付運量將錄得雙位數增長添啵。而麥格理更睇２２０銀添呀！缸友真係

可以聽聽大行嘅預測，睇準時機，靜侯入市機會再博炒上！

睇番公仔圖，１４日ＲＳＩ水平雖然升到去約７２水平，未算「超買」。若睇好舜宇嘅缸友

，不妨可待至１３８銀吸納，上望１５０銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

