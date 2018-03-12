《傳聞》新華保險（０１３３６）力爭前四位置

《傳聞》新華保險（０１３３６）股價表現硬淨，上周五（９日）股價力守４６﹒３５元。

據悉新華保險拓展壽險業務，提升市場佔有率，目標在數年後在內地壽險市場佔前四位置，如股

價回落至４３元至４４元，更具值博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

