《傳聞》海航出售７個境內外資產予子公司

《傳聞》消息人士透露，海航繼出售三幅地皮後，擬再將共７個境內外資產售予子公司，包

括部航空、桂林航空、海航酒店控股集團等，惟有關交易之金額尚未有定案或簽訂任何協議。

海航子公司海航控股（滬：６００２２１）上周六（１０日）公布因進行重大資產重組，需

延長復牌時間，外界料是次停牌不會超過一個月。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

