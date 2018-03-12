《傳聞》沙特阿美上市推遲至２０１９年

《傳聞》外地傳媒引述消息報道稱，沙特官員對表示沙特阿美ＩＰＯ今年不太可能推進，可

能推遲至２０１９年，而倫敦仍然有很大機會成為上市地。

此前市傳出沙特阿美來港上市機會增。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

