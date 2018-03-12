《傳聞》中國新華教育港上市籌近１５億元

《傳聞》中國新華教育（０２７７９）今日（１２日）路演，市場消息指，每股招股價介乎

２﹒８３元至３﹒６９元，發行４億股，集資額介乎１１﹒３２億元至１４﹒８億元。

據悉，該股已獲中國新城市及交銀國際資產管理，分別認購１０００萬美元股份。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

