《傳聞》中國新華教育（０２７７９）今日（１２日）路演，市場消息指，每股招股價介乎
２﹒８３元至３﹒６９元，發行４億股，集資額介乎１１﹒３２億元至１４﹒８億元。
據悉，該股已獲中國新城市及交銀國際資產管理，分別認購１０００萬美元股份。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/03/2018 10:43
《傳聞》中國新華教育港上市籌近１５億元
《傳聞》中國新華教育（０２７７９）今日（１２日）路演，市場消息指，每股招股價介乎
２﹒８３元至３﹒６９元，發行４億股，集資額介乎１１﹒３２億元至１４﹒８億元。
據悉，該股已獲中國新城市及交銀國際資產管理，分別認購１０００萬美元股份。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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