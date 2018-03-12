《傳聞》市場消息人士指出，中化集團（Ｓｉｎｏｃｈｅｍ Ｇｒｏｕｐ）擬將旗下石油提
煉，以及石油貿易、倉儲及物流、分銷業務，於今年下半年在港股上市，集資２０億美元，中銀
國際、里昂及大摩負責安排上市事宜。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/03/2018 14:36
《傳聞》中化集團石油提煉及貿易分銷業務擬在港上市，籌廿億美元
《傳聞》市場消息人士指出，中化集團（Ｓｉｎｏｃｈｅｍ Ｇｒｏｕｐ）擬將旗下石油提
煉，以及石油貿易、倉儲及物流、分銷業務，於今年下半年在港股上市，集資２０億美元，中銀
國際、里昂及大摩負責安排上市事宜。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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