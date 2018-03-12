《魚缸博客》泡菜國產品創新勁搶生意，康師傅（３２２）難以憧憬

《魚缸博客》上個禮拜環球「孖屐」都算係喺驚濤駭浪中度過，繼侵侵（特朗普）挑起貿易

戰後，另一方面又擔心上個禮拜五（９日）花旗國公布嘅非農同薪金數據會唔會又再次觸發上個

月爆發嘅小股災，但依家總算一天都光晒，香江魚缸今朝都終於再度重上三萬一，再加上仲有唔

少藍戰士仲未放榜，缸友對後市嘅樂觀情緒都愈嚟愈樂觀。

神州「兩會」舉行之中，「孖屐」除咗集中習大大任期之外，最關心嘅都係中央未來點搞好

個經濟。神洲經濟依家主要依賴三頭馬車（投資、出口同消費），舊年嘅經濟增長入面，消費就

貢獻咗近５９巴仙，「兩會」就提到未來起碼要佔六成以上，並且要推進消費升級。

喺上個禮拜，唔少內需股都有返ｄ炒作，但芸芸股份中，揀得落手嘅股份真係唔算好多，皆

因最具產品創新能力嘅，暫時就只有蒙牛（０２３１９），昔日來自寶島嘅神州三大食品龍頭旺

旺（００１５１）、統一（００２２０）同康師傅（００３２２）已經開始步入夕陽。

曾經作為即食麵一哥嘅康師傅（００３２２），缸友無懼呢位過氣大佬銷售持續插水下，舊

年股價依然升咗超過６３巴仙，遠遠拋離統一同旺旺僅超過兩成嘅升幅。不過，既然康師傅舊年

已經升咗唔少，加上佢喺神州即食麵「孖屐」嘅地位江河日下，今年嘅投資價值實在唔多睇好。

事實上，自從康師傅個阿媽頂新喺寶島被人踢爆用地溝油之後，喺兩岸地區嘅即食麵銷售持

續插水，加上神州食品「孖屐」不斷萎縮，康師傅喺２０１３年至２０１６年間，銷量急瀉超過

兩成半。

再者，近年唔少老牌神州食品佬喺產品創新方面始終慢人一步，畀周黑鴨（０１４５８）同

達利食品（０３７９９）後來居上，加上泡菜國即食麵產品令神州缸友眼前一亮，推出嘅辣味火

雞麵成功搶佔中高端消費族群，舊年喺神州嘅銷量更加奪冠，泡菜國出口至神州嘅即食麵出口更

加喺再創新高，達到近４億美金，仲搞到統一要退出即食麵「孖屐」。

康師傅喺２０１３年即食麵嘅收入達到２５０億人仔，２０１６年只係得２０５億人仔左右

，面對泡菜國嘅夾擊下，康師傅似乎都仲未有還擊之力，要重上２０蚊以上水平似係遙不可及了

。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

