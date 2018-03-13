  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2018 09:00

《傳聞共賞》海航售美國度假村股權，寶積資本截孖展超購逾６０倍

　　《傳聞共賞》海航集團擬出售拉斯維加斯度假村２５％股權
　　　　　　　　寶積資本（０８１６８）孖展截止超購逾６０倍
　　　　　　　　白家電提價捧海爾（０１１６９）
　　　　　　　　金風（０２２０８）炒市佔率升
　　　　　　　　便利粵港澳措施快出台

　　《昔日傳聞》海航出售７個境內外資產予子公司
　　　　　　　　沙特阿美延至明年上市
　　　　　　　　新華保險（０１３３６）力爭前四位置
　　　　　　　　鋼鐵庫存增加，資金流出鋼鐵股
　　　　　　　　海運市場回暖捧中遠海控（０１９１９）
　　　　　　　　同程藝龍計劃下半年港上市籌最多１１８億元
　　　　　　　　玩具反斗城準備全面結束美國業務
　　　　　　　　利郎（０１２３４）實行多品牌發展策略
　　　　　　　　石藥（０１０９３）推出多隻創新藥
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）推新車
　　　　　　　　螞蟻金服已啟動上市前融資
　　　　　　　　Ｍａｌｉｂｕ暫累收７０００票，超購逾８倍
　　　　　　　　金蝶（００２６８）雲業務收入佔比重將超逾五成
　　　　　　　　中石化煉化（０２３８６）訂單增加
　　　　　　　　ＫＫＲ與中國石油擬組隊，競標沃爾沃斯加油站業務
　　　　　　　　「天仁茗茶」代理商賓仕獲超購２６００倍，歷來第二高
　　　　　　　　外資進一步加碼中資股
　　　　　　　　蒙牛（０２３１９）炒原奶價格再度回落成本下降
　　　　　　　　華虹半導體（０１３４７）炒芯片銷售增加
　　　　　　　　平治經銷商利星行擬下半年於本港再上市，集資８億美元
　　　　　　　　賓仕（０１７０５）孖展超購約１４５０倍
　　　　　　　　李寧（０２３３１）力拓電商
　　　　　　　　光大綠色（０１２５７）項目增
　　　　　　　　中行香港分行發浮息及定息債超購
　　　　　　　　戴姆勒董事會反對與吉利集團分享技術
　　　　　　　　基金換入防守性強股份
　　　　　　　　內地深化醫改捧國藥（０１０９９）
　　　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態13/03/2018
日賣地醜聞 揭財務省篡改批文 安倍麻生道歉
生財有道12/03/2018
【港匯波動】若干預行動推高利率 短期將不利港股
中國故事12/03/2018
【兩會花絮】沒有永遠的敵人？小記幫周鴻禕李彥宏破冰合照！
香港政情12/03/2018
【補選結果】學者：姚松炎沒有地區工作基礎成其致命傷
香港政情12/03/2018
【補選結果】泛民只取2席 未能重奪分組點票否決權
專訪12/03/2018
【兩會專訪】李彥宏：百度已實現AB股架構 香港上市必要性不大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
政是有心 ． 余君雋
秋後算賬九巴自取其辱 林鄭明撐車長不會被炒 16
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
香港街頭美食
【覓食尖沙咀】牛迷注意！平民價錢歎霜降A5和牛燒肉 6
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 3
我家私房菜 ． 韋太
【不再黑黢黢】無錫骨 3
為理發聲 ． 石老師工作室
福利主義 長貧難顧 9
打工秘笈
【13種Ending的含意】寫Email時，切忌濫用Thanks！ 2
健康大晒 NEW
【女人唔補好易老】７招踢走「易衰老」陋習！食療教妳如何青春不老 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休大快樂—分享問WHY的樂趣
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 3
足球俱樂部 ． 主教練
利物浦阿仙奴 無錢買人無冠軍 車路士PSG 有錢買也未必得
言歸政傳 ． Jenny Yin
為撐煲呔可以去到幾盡？鬍鬚曾同黃仁龍話你知！　 3
女子愛財 ． 唐德玲
一筆「多餘錢」的煩惱
形象UP！ ． 藍婷
【大碼女生顯瘦法】5招教你揀衫更得體又有品味 2
食療新意思 ． 陳沛思
【驚蟄湯水】粟米薯仔陳皮薏米瘦肉湯 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
二億買來的黄金機會 2 新文章
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 208
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
有種生活 NEW
【鬥木為生】大喊「媽的」！90後硬頸女木匠堅持入榫造家具 1
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 13
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
玩樂好去處
【賀新年】天際100迎高接福！360度高空賞美景＋VR虛擬飛行體驗 1
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
星座命理
【大時大節又怎樣？】盤點3個最不重視節慶的星座 3
What's On
【拜年攻略】編輯部全員出動！教你7招應對「三姑六婆」必問八卦 9
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊