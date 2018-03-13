《傳聞》家電提價捧海爾（１１６９），金風（２２０８）炒市佔升

《傳聞》由於生產成本上升，內地包括洗衣機等白家電產品普遍提價，海爾電器（０１１６

９）直接受惠。海爾昨日（１２日）股價升破２８元，以２８﹒５元收市，上升０﹒７５元，短

期將向３０元大關進發。

另一方面，金風科技（２２０８）昨日（１２日）勁升６％，以１３﹒７元收市，上升０﹒

８４元。據悉，金風科技在內地海上與陸上風電裝機市場佔率增加至三成水平，短期仍可看高一

線，宜待股價回落至１３元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

