《傳聞》由於生產成本上升，內地包括洗衣機等白家電產品普遍提價，海爾電器（０１１６
９）直接受惠。海爾昨日（１２日）股價升破２８元，以２８﹒５元收市，上升０﹒７５元，短
期將向３０元大關進發。
另一方面，金風科技（２２０８）昨日（１２日）勁升６％，以１３﹒７元收市，上升０﹒
８４元。據悉，金風科技在內地海上與陸上風電裝機市場佔率增加至三成水平，短期仍可看高一
線，宜待股價回落至１３元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/03/2018 09:10
《傳聞》家電提價捧海爾（１１６９），金風（２２０８）炒市佔升
《傳聞》由於生產成本上升，內地包括洗衣機等白家電產品普遍提價，海爾電器（０１１６
９）直接受惠。海爾昨日（１２日）股價升破２８元，以２８﹒５元收市，上升０﹒７５元，短
期將向３０元大關進發。
另一方面，金風科技（２２０８）昨日（１２日）勁升６％，以１３﹒７元收市，上升０﹒
８４元。據悉，金風科技在內地海上與陸上風電裝機市場佔率增加至三成水平，短期仍可看高一
線，宜待股價回落至１３元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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