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即市新聞

13/03/2018 09:16

《傳聞》便利粵港澳措施快出台

　　《傳聞》市場消息稱，新一輪便利粵港澳人流、物流與資金流的措施快將出台，相關粵港澳
大灣區概念股如深圳國際（００１５２）昨日（１２日）再度炒上，以１５﹒８元收市，上升０
﹒２８元，有力挑戰１６元至１７元高位。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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