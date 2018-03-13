《傳聞》便利粵港澳措施快出台

《傳聞》市場消息稱，新一輪便利粵港澳人流、物流與資金流的措施快將出台，相關粵港澳

大灣區概念股如深圳國際（００１５２）昨日（１２日）再度炒上，以１５﹒８元收市，上升０

﹒２８元，有力挑戰１６元至１７元高位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

