《傳聞》海航集團擬出售拉斯維加斯度假村２５％股權

《傳聞》引述外電消息報道，海航集團正研究在公開市場出售部分或全部，於美國拉斯維加

斯度假村Ｈｉｌｔｏｎ Ｇｒａｎｄ Ｖａｃａｔｉｏｎｓ所持的２５％的股權，股份總值約

１２億美元，料海航方面最快於本周宣布有關計劃，惟計劃仍有可能更改。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

