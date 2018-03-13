《傳聞》引述外電消息報道，海航集團正研究在公開市場出售部分或全部，於美國拉斯維加
斯度假村Ｈｉｌｔｏｎ Ｇｒａｎｄ Ｖａｃａｔｉｏｎｓ所持的２５％的股權，股份總值約
１２億美元，料海航方面最快於本周宣布有關計劃，惟計劃仍有可能更改。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/03/2018 09:01
《傳聞》海航集團擬出售拉斯維加斯度假村２５％股權
《傳聞》引述外電消息報道，海航集團正研究在公開市場出售部分或全部，於美國拉斯維加
斯度假村Ｈｉｌｔｏｎ Ｇｒａｎｄ Ｖａｃａｔｉｏｎｓ所持的２５％的股權，股份總值約
１２億美元，料海航方面最快於本周宣布有關計劃，惟計劃仍有可能更改。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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