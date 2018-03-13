《傳聞》機構融資顧問服務公司寶積資本（０８１６８）昨日（１２日）孖展截止共錄得近
４﹒９億元，相當於公開發售超額認購６０﹒２５倍。
寶積資本按每股０﹒２元至０﹒３２元發售２﹒５億股，其中２億股為新股，５０００萬股
為舊股，９０％配售，１０％公開發售，集資規模５０００萬至８０００萬元。以每手１萬股計
算，入場費為３２３２﹒２５元。
寶積資本後日（１５日）定價，３月２２日創業板掛牌。獨家保薦人為新百利融資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/03/2018 09:01
《傳聞》寶積資本（０８１６８）孖展截止超購逾６０倍
《傳聞》機構融資顧問服務公司寶積資本（０８１６８）昨日（１２日）孖展截止共錄得近
４﹒９億元，相當於公開發售超額認購６０﹒２５倍。
寶積資本按每股０﹒２元至０﹒３２元發售２﹒５億股，其中２億股為新股，５０００萬股
為舊股，９０％配售，１０％公開發售，集資規模５０００萬至８０００萬元。以每手１萬股計
算，入場費為３２３２﹒２５元。
寶積資本後日（１５日）定價，３月２２日創業板掛牌。獨家保薦人為新百利融資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態13/03/2018
日賣地醜聞 揭財務省篡改批文 安倍麻生道歉
|生財有道12/03/2018
【港匯波動】若干預行動推高利率 短期將不利港股
|中國故事12/03/2018
【兩會花絮】沒有永遠的敵人？小記幫周鴻禕李彥宏破冰合照！
|香港政情12/03/2018
【補選結果】學者：姚松炎沒有地區工作基礎成其致命傷
|香港政情12/03/2018
【補選結果】泛民只取2席 未能重奪分組點票否決權
|專訪12/03/2018
【兩會專訪】李彥宏：百度已實現AB股架構 香港上市必要性不大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰