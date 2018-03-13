《魚缸博客》碧桂園下禮拜放榜料有睇頭，細摩「最牛」目標可參考

《魚缸博客》香江魚缸噚日（１２日）跟住外圍走勢，重返５０天線呢個重要關口，不過隔

晚花旗國魚缸就因為總統「侵侵」落實簽定嘅關稅協議而令工業股走軟，道指升勢未能夠延續。

香江魚缸噚日大升近六百點，今日低開２４點報３１５７０，之後走勢反覆，目前維持不到百點

跌幅，整體市況尚可接受，缸友無需擔心。

雖然魚缸暫時維持些少跌幅，但內銀嘅表現就令博客非常振奮，中行（０３９８８）、工行

（０１３９８）同建行（００９３９）等內銀藍戰士一度並列為藍籌升幅榜榜首，而唔喺榜內嘅

農行（０１２８８）因為公布集資千億配Ａ股而成為今朝嘅明星股，一度升成５巴仙，勁到飛起

！

不過，博客今日要同大家睇嘅唔係內銀股，而係碧桂園（０２００７）。摩通之前大升碧桂

園「他屐」至２４﹒２銀，叫大家繼續「掃貨」，認為碧桂園識得透過控制成本嚟提升利潤，相

信會成為今年主要增長動力。碧桂園即將於下星期二（２０日）放榜，之前出過盈喜話盈利起碼

增加逾九成。摩通最新報告就對佢２０１７年業績表現抱有信心，相信今年合約銷售可達到

７２００億人仔，按年升２７％，核心盈利則有２０８億人仔，更揚言可以再調升對２０１８至

２０１９年嘅盈利預測！

睇番碧桂園自己公布嘅數字，今年頭兩個月合約銷售已經達到１２３８億人仔，相比去年同

期賺多４２巴仙，睇嚟摩通對碧桂園嘅盈利預測幾準確，碧桂園上年同今年嘅成績表都可以令大

家眼前一亮。除咗係控制成本提升利潤，碧桂園老板楊國強就喺「兩會」期間揚言會協助農村改

革，希望把握農村城鎮化需求所帶嚟嘅收益，博客相信呢個亦會成為碧桂園日後另一個增長動力

。

碧桂園今年１月曾上試２０銀水平，喺香江魚缸重回正軌下，摩通最牛「他屐」２４﹒２銀

並非遙不可及，建議有興趣嘅缸友喺近十天線水平（約４７﹒３銀）買入，短線支持位五十天線

水平（約１５﹒５銀）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

