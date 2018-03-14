《傳聞》中國外運（００５９８）昨日（１３日）急升４％，以４﹒７８元收市，成交增加
至９０００萬元。據悉，中國外運有動作跟尾，醞釀Ａ股上市，刺激股價走高，短期有力上試更
高位，預期可望直撲５元大關。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/03/2018 09:14
《傳聞》中國外運（００５９８）醞釀Ａ股上市
《傳聞》中國外運（００５９８）昨日（１３日）急升４％，以４﹒７８元收市，成交增加
至９０００萬元。據悉，中國外運有動作跟尾，醞釀Ａ股上市，刺激股價走高，短期有力上試更
高位，預期可望直撲５元大關。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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