《傳聞》中國外運（００５９８）醞釀Ａ股上市

《傳聞》中國外運（００５９８）昨日（１３日）急升４％，以４﹒７８元收市，成交增加

至９０００萬元。據悉，中國外運有動作跟尾，醞釀Ａ股上市，刺激股價走高，短期有力上試更

高位，預期可望直撲５元大關。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

