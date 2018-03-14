《傳聞》內地將批出多台核電機組

《傳聞》市場消息稱，為配合推動清潔能源，今年內地將批出多台核電機組，這對核電概念

股股價走勢有利。東方電機（０１０７２）走勢有好轉跡象，昨日（１３日）以６﹒６９元收市

，上升２仙，將會挑戰７元關。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

