《傳聞》覆銅面板售價提升，資金捧建滔積層板（０１８８８）

《傳聞》受惠電子產品需求增加，帶動全球覆銅面板需求上升。據悉近期覆銅面板售價續升

，有利建滔積層板（０１８８８）業績表現，昨日（１３日）上升０﹒４元，以１５﹒９元收市

，短期料續有新高位可見。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

