《傳聞》煉油產品經銷商創新環保新材料下周起招股

《傳聞》市場消息指，中國煉油助劑及油品添加劑五大經銷商之一江蘇創新環保新材料，已

通過上市聆訊，料最快下周開始招股，集資最多１﹒５億元。股份保薦人為東方融資，承銷商為

國泰君安。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

