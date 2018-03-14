《傳聞》蘋果第二季推新款入門版ＭａｃＢｏｏｋ

《傳聞》市場消息指，蘋果將於今年第二季，推出新款入門版ＭａｃＢｏｏｋ，價錢與

ＭａｃＢｏｏｋＡｉｒ相若，料於５月底至６月初投產。

據悉，新款入門版ＭａｃＢｏｏｋ屏幕料為１３﹒３吋，解像度２５６０Ｘ１６００。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

