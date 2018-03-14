《傳聞》市場消息人士指出，海通國際（００６６５）上日（１３日）已與１３家銀行簽訂
１１８億元三年期再融資貸款，當中３５﹒４億元為定期貸款，８２﹒６億元為循環貸款，息率
為香港銀行同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）加１２０點子。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/03/2018 13:29
《傳聞》海通國際（００６６５）簽訂１１８億元三年期再融資貸款
《傳聞》市場消息人士指出，海通國際（００６６５）上日（１３日）已與１３家銀行簽訂
１１８億元三年期再融資貸款，當中３５﹒４億元為定期貸款，８２﹒６億元為循環貸款，息率
為香港銀行同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）加１２０點子。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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