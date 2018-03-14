《傳聞》一位知情人士表示，阿里巴巴執行副主席蔡崇信已加入Ｍｉｃｈａｅｌ
Ｒｕｂｉｎ牽頭的團隊，競購美國全國美式足球聯關（ＮＦＬ）的Ｃａｒｏｌｉｎａ
Ｐａｎｔｈｅｒｓ，而蔡崇信將是該團隊的有限合伙人。
這並非蔡崇信首次投資於美國的運動行業，去年他同意購買Ｂｒｏｏｋｌｙｎ Ｎｅｔｓ
的４９％股權，並有權在２０２１年取得該美國職業籃球聯賽（ＮＢＡ）球隊的控制權。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/03/2018 15:20
《傳聞》阿里巴巴蔡崇信參與競購美國ＮＦＬ球隊
《傳聞》一位知情人士表示，阿里巴巴執行副主席蔡崇信已加入Ｍｉｃｈａｅｌ
Ｒｕｂｉｎ牽頭的團隊，競購美國全國美式足球聯關（ＮＦＬ）的Ｃａｒｏｌｉｎａ
Ｐａｎｔｈｅｒｓ，而蔡崇信將是該團隊的有限合伙人。
這並非蔡崇信首次投資於美國的運動行業，去年他同意購買Ｂｒｏｏｋｌｙｎ Ｎｅｔｓ
的４９％股權，並有權在２０２１年取得該美國職業籃球聯賽（ＮＢＡ）球隊的控制權。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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