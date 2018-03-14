《魚缸博客》平保（２３１８）受惠銀保合併，趁低吸上望９０蚊！

《魚缸博客》花旗國魚缸噚晚（１３日）全線跪低，香江魚缸今日跟住碌低２７９點報

３１３２１，貿易戰之下，「手機孖寶」首當其衝齊齊瞓低，近排強勢嘅中資金融佬都跟市回番

，一度拖低大市急挫４２６點低見３１１７４，嚇到缸友腳軟軟！

博客早前建議，缸友宜「炒股不炒市」，唔知大家喺近日「忽高又忽低」嘅波幅入邊有冇收

穫呢？目前博客今個月頭曾經推薦過平保（０２３１８），可以炒業績，今日個市咁ｃｈｏｋ，

但佢都仍守得幾穩。

而噚日，阿爺突然決定將中銀監同中保監合併，呢單消息相當震撼！其中，國泰君安表示，

合併之後對保險行業嚟講係中性，仲話對銀保渠道，同埋與銀行相關嘅保險業務監管亦將會收緊

。同時，佢仲預計負面影響好有限，維持行業「掃貨」評級。照呢個勢嚟推斷，內地保險佬短期

內應仲有炒作嘅空間。

大行瑞銀之前仲話，考慮到保障產品嘅長期增長潛力，同埋利率嘅利好因素，繼續睇好內險

佬嘅前景！其中，只有平保有得升「他屐」，由１０６銀升至１０９銀添！瑞信最新亦繼續唱好

，畀「掃貨」評級，「他屐」１０７蚊不變，估計平保後市彈高嘅潛力都相當幾高！

睇番公仔圖，佢１４日ＲＳＩ水平仍處於約５０中軸水平，未算「超買」。估計可在

８４﹒５吸納，等埋下星期二（２０日）派業績，上望９０蚊！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

