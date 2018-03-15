《傳聞》上石化（３３８）力拓碳纖維業，紫金（２８９９）產能增

《傳聞》上海石化（００３３８）昨日（１４日）逆市上升４仙，以４﹒７４元收市，表現

呈強。據悉，上石化力拓碳纖維業務成為盈利新增點，隨著產能與銷售增加，對業績有正面影響

，吸引基金買盤，短期股價可望上破５元大關。

另一方面，紫金礦業（０２８９９）亦持續走強，昨日（１４日）逆市上升５仙，以３﹒８

９元收市。傳聞紫金繼續透過併購，擴大旗下金、銅、鋅與銀等產能，短期續可以跑贏大市，挑

戰上次高位，即４﹒３７元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

