《傳聞》市場消息稱，近月內地ＳＵＶ銷情明顯放慢，增長只有低單位數，這對生產ＳＵＶ
作為主力的車企可能有影響。長城汽車（０２３３３）昨日（１４日）下跌６仙，以８﹒８８元
收市，技術走勢一般，短期不宜寄以太大厚望。
另一方面，旅遊消費強勁，增幅保持雙位數增長，帶動上海的酒店需求有增無減，錦江酒店
（０２００６）成為受惠者，昨日（１４日）逆市升上３﹒８元水平，上升８仙，再創一年新高
位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/03/2018 09:23
《傳聞》ＳＵＶ放慢沽長汽（２３３３）錦江（２００６）滬酒店旺
《傳聞》市場消息稱，近月內地ＳＵＶ銷情明顯放慢，增長只有低單位數，這對生產ＳＵＶ
作為主力的車企可能有影響。長城汽車（０２３３３）昨日（１４日）下跌６仙，以８﹒８８元
收市，技術走勢一般，短期不宜寄以太大厚望。
另一方面，旅遊消費強勁，增幅保持雙位數增長，帶動上海的酒店需求有增無減，錦江酒店
（０２００６）成為受惠者，昨日（１４日）逆市升上３﹒８元水平，上升８仙，再創一年新高
位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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