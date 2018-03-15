《傳聞》引述行業三位消息人士報道稱，中國國航（００７５３）正與海航集團以及北京政
府商議，有關收購首都航空的可能性。
首都航空於２０１０年由海航集團和北京市政府共同出資成立，註冊地和主基地位於首都北
京。報道指，國航將會把首都航空作為其於北京新機場的航空基地。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/03/2018 09:01
《傳聞》國航（００７５３）洽購海航旗下首都航空
《傳聞》引述行業三位消息人士報道稱，中國國航（００７５３）正與海航集團以及北京政
府商議，有關收購首都航空的可能性。
首都航空於２０１０年由海航集團和北京市政府共同出資成立，註冊地和主基地位於首都北
京。報道指，國航將會把首都航空作為其於北京新機場的航空基地。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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