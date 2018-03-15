《傳聞》新華教育（０２７７９）首日孖展未足額

《傳聞》於長三角從事民辦高等教育的新華教育（０２７７９）昨日（１４日）首日招股，

市場消息指，５間券商借出１﹒２６億元孖展額，相當於１﹒４７６億元的公開發售仍未足額。

該股計劃於３月２６日在聯交所主板上市。招股價介乎２﹒８３元至３﹒６９元，全球發售

４億股股份，九成用作國際發售，一成作香港發售。以每手１０００股計算，入場費為３７２７

元。是次上市由麥格理資本出任獨家保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

