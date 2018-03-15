《傳聞》維達國際折讓最多１２％配售逾３％股份，籌逾５億

《傳聞》市場消息指，維達國際（０３３３１）以每股配售價１３﹒６元至１３﹒９元，配

售４億股股份，佔已發行股本３﹒３％，配售價較昨日（１４日）１５﹒４６元收市價折讓

１０％至１２％，籌集娥７０００萬美元（約５﹒５億元）。大摩為是次配售獨家帳簿管理人。

而維達國際於市前９：０５ａｍ已錄得一手４０００萬股市前交易，佔已發行股本３﹒３５

％，每股造１３﹒６元，涉資５﹒４４億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

