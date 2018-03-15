《傳聞》路透引述市場消息人士報道，殼牌（Ｒｏｙａｌ Ｄｕｔｃｈ Ｓｈｅｌｌ）將
擊敗包括馬來西亞國家石油公司（Ｐｅｔｒｏｎａｓ）在內的競爭者，與中電（００００２）旗
下中華電力接近達成協議，供應液化天然氣（ＬＮＧ）。據悉，殼牌供應合約為期約十年，在
２０２０年之後每年供應約１２０萬噸ＬＮＧ。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/03/2018 13:13
《傳聞》殼牌將向中華電力供應液化天然氣，為期十年
《傳聞》路透引述市場消息人士報道，殼牌（Ｒｏｙａｌ Ｄｕｔｃｈ Ｓｈｅｌｌ）將
擊敗包括馬來西亞國家石油公司（Ｐｅｔｒｏｎａｓ）在內的競爭者，與中電（００００２）旗
下中華電力接近達成協議，供應液化天然氣（ＬＮＧ）。據悉，殼牌供應合約為期約十年，在
２０２０年之後每年供應約１２０萬噸ＬＮＧ。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態15/03/2018
「讓生命充滿可能」 霍金逝世化作星塵
|生財有道14/03/2018
【兩會直擊】汪洋當選全國政協主席 董建華、梁振英連任副主席
|生財有道14/03/2018
【焦點新股】分析：賓仕與天福關連度不大 難帶動同業股份炒作
|剖析天下14/03/2018
【Fire Man】侵侵炒正副國務卿 美國優先升級添全球變數
|生財有道14/03/2018
【焦點新股】分析料賓仕上市初期有炒作 惟不看好長遠走勢
|剖析天下14/03/2018
日央行考慮 2019年退市
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰