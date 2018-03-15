《傳聞》殼牌將向中華電力供應液化天然氣，為期十年

《傳聞》路透引述市場消息人士報道，殼牌（Ｒｏｙａｌ Ｄｕｔｃｈ Ｓｈｅｌｌ）將

擊敗包括馬來西亞國家石油公司（Ｐｅｔｒｏｎａｓ）在內的競爭者，與中電（００００２）旗

下中華電力接近達成協議，供應液化天然氣（ＬＮＧ）。據悉，殼牌供應合約為期約十年，在

２０２０年之後每年供應約１２０萬噸ＬＮＧ。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

