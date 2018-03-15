《魚缸博客》屐飛（００２９３）蝕得少過預期，有貨可先獲利一半

《魚缸博客》市傳美國總統侵侵，有意向祖國更多嘅商品徵收關稅，搞到全球貿易戰憂慮又

再升溫，花旗國三大指數噚日（１４日）就齊齊跌，道指跌２４８點報２４７５８點，拖低香缸

呢邊嘅走勢，今朝低開２５３點，報３１１８１點。

「屐飛」國泰（００２９３）噚日中午就公布咗舊年嘅全年業績，雖然就仍然蝕咗

１２﹒５９億銀，對上一個年度就係蝕５﹒７５億銀，不過查實就已經好過市場預期喇，仲派５

仙息。即使未講得上係起死回生，但都已經算係做得唔錯喇。

佢續後都有唔少大行唱好佢，富瑞就話屐飛嘅虧損幅度已較該行預測嘅２５億銀少，相信業

績已經見底，所以將佢嘅目標價由１３﹒８銀升到去１６﹒５銀，畀個「買入」評級。大和都話

估計屐飛今年燃油對沖虧損，由６４億銀大減到２７億銀，將目標由１２銀上調到１４銀。

屐飛ＣＥＯ何杲都派咗唔少定心丸畀缸友，佢表示相信對沖虧損影響將可以繼續收窄，而且

話香江管理團隊嘅架構重整計劃已經喺舊年完成，所以暫時都未有新嘅裁員計劃。

一向表現都平平嘅屐飛，呢兩日就靠業績翻生，不過博客真係唔敢斷言炒完呢輪仲有無力上

喇，建議有貨缸友可以先獲利一半，剩低一半就睇後市表現再部署喇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

